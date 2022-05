KAS ON NÄGIJAID? ⟩ Tallinna väikeasumis visatakse avatud akendest rämpsu sisse, pihta on saanud ka autod

Facebooki Pelgulinna grupis kurdab Liina, et on ahastuses, kurb ja vihane korraga, sest muidu vaikses, turvalises ja sõbralikus Pelgulinnas on juba mõnda aega vandaalid liikvel. Tema esimese korruse aknast on korduvalt sisse visatud roikaid, aga nüüd lendas sisse juba toores muna. Naine palub kaaslinlastelt abi, kas on sama murega inimesi veel või on juhtunud keegi midagi kahtlast pealt nägema.

Selgus, et mure pole sugugi esmakordne. Mitmed pelgulinlased ja Kristiine linnaosa elanikud on eelmisel suvel munarünnakute käes kannatanud. Loobitud on autosid ja aknaid, samuti on üle valatud kortermaja fonolukk. Lahendusena soovitatakse turvakaameraid, mis ühe Kristiine elaniku mured koheselt lahendas.

Eriti kurvaks teeb juhtumi see, et akna all magas sel ajal pere koer, alati sõbralik ja kõigi lemmik käpaline. Loom ehmus aknast sisse lennanud muna peale kõige enam ja on seetõttu šokis.