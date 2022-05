Valamu pole prügikast! See pealtnäha süütu tegevus võib tuua paksu pahandust

Köök. Pilt on illustreeriv.

Igapäevaselt kanalisatsiooni sattuva prügi hulk on tohutu. Kanalisatsioon on mõeldud selleks, et juhtida ära vett ning tualettpaberit. Kõik muu, sealhulgas kohvipaks, tekitab selles ummistusi, millest võib olla keeruline vabaneda.