PILDID ⟩ Harjumaal ootab omanikku moodne mereäärne pesapaik

Stiilse ja hubase maja pärliks on selle esimesel korrusel asuv elutuba, mille lae kõrguseks on suisa 5,4 meetrit. Lisaks vaimustavale elutoale on esimesel korrusel ka avar köök, kus on lahedalt ruumi suurele söögilauale, kaks heas suuruses magamistuba ja saunaga vannituba.