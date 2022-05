Kolmapäeval selguvad Eesti esimesed Michelini restoranid

«Oleme väga põnevil! Kogu turismisektor ja kõik meie toidusõbrad Eestis ja välismaal, eriti naaberriikides ootavad põnevusega ajaloo esimest Michelini tseremooniat Eestis,» kinnitas EASi ja KredExi turismiarenduskeskuse juht Liina-Maria Lepik.

«Michelini hindajad on külastanud restorane juba kuude kaupa, kuid kõik toimub incognito. Seega me keegi veel ei tea, mis restoranid Michelini giidi saavad, ja isegi seda mitte, kui palju neid võiks olla, kuid kolmapäeva õhtul saab see selgeks,» selgitas Lepik ning rõhutas, et see on suur tunnustus meie toidukultuurile.

Tema sõnul on Michelini oluline positiivne majanduslik mõju. «Uuringute järgi pikeneb reisijate sihtkohas veedetud aeg ning Michelini tunnustusega restoranide käive suureneb 20-50 protsenti. Positiivne mõju kandub ka teistele ettevõtetele, näiteks lisandub ööbimisi hotellides,» sõnas Lepik.

Rohkem kui 100-aastase ajalooga Michelini restoranigiid (the MICHELIN Guide) on jõudnud ligi 40 riiki neljal kontinendil. Giid soovitab rohkem kui 15 000 tunnustatud restorani, millest tärnidega restoranide osakaal on umbes viiendik.

Parimad restoranid kuulutatakse välja igal aastal. Kõige kõrgemaks tunnustuseks on tärnid, mida on võimalik saada kuni kolm. Kui restoran tärnideni ei küüni, kuid on siiski heal tasemel, tuuakse see giidis esile ühega kahest tunnustusest.

Kategooriad on järgmised: Kolm tärni (three MICHELIN Stars): erakordselt hea restoran, ainuüksi selle restorani külastamine on väärt eraldi reisi (0,9 % giidi restoranidest); Kaks tärni (two MICHELIN Stars): suurepärane restoran, tasub reisi jooksul külastada (3,2% giidi restoranidest); Üks tärn (one MICHELIN Star): väga hea restoran omas kategoorias (17,4% giidi restoranidest); Bib Gourmand: hea restoran, maitsev toit õiglase hinna eest; Roheline tärn (MICHELIN Green Star): kestlikule gastronoomiale pühendunud restoranid.