Sademevee kahjustusi põhjustavad hoonetele mitte ainult tugevad vihmad, vaid ka omanike hooletus

«Eelmisel aastal pandeemia tõttu osa tööstusettevõtteid ei tegutsenud, mistõttu neis ettevõtetes ka ei jälgitud igapäevaselt hoonete ja katuste seisukorda. Meil on juhtumeid, kus vihma tagajärjed avastati alles mõned nädalad pärast veekahjustuse tekkimist,» ütleb PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk. Paljude juhtude põhjustajaks oli kindlustusspetsialisti sõnul lamekatusele kogunenud sademevesi.

«Äravoolude ummistumise tõttu katustele tekkivad veeloigud on levinud probleem, mille tagajärjel hakkab vesi erinevate avade kaudu hoonete sisemusse tungima. Kui veehulk katusel läheb väga suureks, siis võib juhtuda, et katusekate rebitakse ära koos parapettidega ja vihmavesi pääseb majja sisse. Kahjustada saab mitte ainult katus, vaid ka majas olev vara,» räägib Habakukk.

«Seetõttu tuleb katusekatet regulaarselt hooldada, katta ebakindlad ühendused isolatsioonimaterjaliga ja parapetid korralikult kinnitada. Ehitiste omanikel tuleks neid töid teha vähemalt kord aastas, kahjuks tekivad sageli mured liiga hilja, õigeaegsete ennetusmeetmeteta.»

«Lisaks ei tohi unustada, et katuse hoolduse alla kuulub ka rõdu või terrass. Kui on olemas äravoolud, siis tuleb neid regulaarselt puhastada puulehtedest, jääst ja muust prahist, mis on peamised ummistuse tekitajad. Kui jätta äravoolud hooldamata, siis piisab ka väikesest vihmast, et katusele tekiks «bassein»,» ütleb kindlustusspetsialist.

Tähelepanu projekteerimistööle

Samuti märgib Geberiti esindaja Reigo Väli, et sageli on peamiseks kahjuriskiks hoonete ebaõige käitamine ning hooneomanike või -hooldajate vähene tähelepanu katustele.

«Vanu ja juba kasutuses olevaid hooneid tuleb regulaarselt ja korralikult hooldada ja üle vaadata – ega asjata ehitusmäärus seda nõua. Ja neile, kes alles ehitavad hoonet, soovitan probleemile tähelepanu pöörata juba projekteerimisfaasis, kui on võimalik pädevate spetsialistide nõuandeid arvesse võtta. Nende abiga saab paika panna konkreetsele asukohale mõjuvad sademevee hulgad, mis on vastupidava hoone ehitamisel eriti oluline kriteerium.»

Seejärel on Reigo Väli sõnul oluline valida usaldusväärsed tootjad, kes oleksid huvitatud ja saaksid hoone turvalisuse tagamisse maksimaalselt panustada.

«Omanikud, kes on nõus katsetama ja ei arvesta tootjate ettekirjutusi, võivad katuselekkimist kogeda juba pärast esimest tõsist vihmahoogu. Tootjate kogemusi tasub alati kuulata ja neid tasub kaasata projekteerimistööde algusetappi, sest nende teadmised aitavad ennetada hilisemaid kahjusid,» ütleb Väli.

Vihmaveesüsteem – kaitse nii katusele kui ka sellele, mis selle all on

Sademekahjustuste vältimiseks on oluline mitte ainult hoonete katuste regulaarne hooldus, vaid ka vihmavee äravoolusüsteemide valik.

«Eraldi tahaksin juhtida tähelepanu äravoolulehtrite paigaldamisele ja hooldusele - viimane töö on äärmiselt lihtne, sest lehtrite regulaarseks hoolduseks ei ole vaja tööriistu, kuna need on kinnitatud pöörlevate klambritega. Projekteerimiseks ja hüdraulilisteks arvutusteks kasutatakse spetsiaalset tarkvara ProPlanner, mille abil modelleeritakse kogu süsteem,» nimetab Väli kaasaegse süsteemi eeliseid.

Üks sobivaid lahendusi lamekatustelt vihmavee ärajuhtimiseks on Geberiti esindaja sõnul Pluvia vaakumlahendus. «Nende süsteemide komponendid on sageli nähtamatud, kuid neil on funktsionaalsuse osas eriline roll, nii et ainult hästi läbimõeldud ja kvaliteetsed osad tagavad vastupidavuse ja sujuva toimimise. Süsteemi PE-torustike õige dimensioneerimine ja suur läbilaskevõime kasutada vähem torusid ja tänu suuremale konstruktsiooni paindlikkusele on tagatud maksimaalne tulemuse sademevee ärajuhtimisel. Võrreldes eelkäijatega on Pluvia torustiku ehitamine ka kompaktsem ja ergonoomilisema disainiga.»