Mees on 50 aastat iga päev Big Mac'i burgerit söönud – vaata, milline ta välja näeb!

Burgerifanaatik Don Gorske on viimased 50 aastat söönud pea iga päev vähemalt ühe McDonaldsi Big Mac'i burgeri. Kokku on ta neid söönud nüüdseks juba üle 32 340, mis on absoluutne rekord.

See pole esimene kord, kui Don rekordi püstitanud on. Esmakordselt anti mehele sama teo eest rekorditiitel aastal 1999, kuid siis oli ta söönud kõigest 15 490 burgerit.

Don on oma lemmik burgerisse nii kiindunud, et 50 aasta jooksul on ta kõigest kaheksal päeval jätnud burgeri söömata. On ta ka teiste restoranide burgereid söönud, kuid need talle eriti ei maitse.