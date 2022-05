Veel jõuab! Kirna mõisa tulbiväljad saavutavad oma täishiilguse just sel nädalal

Mõisarahvas teab rääkida, et tulbiväljad saavutavad oma täishiilguse just sel nädalal. Kroonlehed on laiali laotanud üle 200 tuhande õie! Tulbisorte on üle kuuekümne, juurde veel kuldkollased nartsissid ja sinised kobarhüatsindid. Silmailu pakkuvad õiemosaiigid ja lõputud tulbiväljad on Kirna mõisas traditsiooniks – külla on oodatud kõik, kel huvi.