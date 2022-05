PILDID ⟩ Saaremaal on müüa imetabane mereäärne perekodu

Pakkumine sisaldab 11 862 ruutmeetrist krunti ja sellel asuvat kahekorruselist elumaja, mis jääb mererannast 230 meetri kaugusele. Lisaks on siin saunamaja, garaaž, suure terrassiga väliköök ja puukuur. Kinnistul asuvad hooned on ehitatud aastatel 2010 kuni 2012.

Maja esimesel korrusel on avar esik, kaminaga elutuba, poolavatud köök-söögituba, kabinet, majapidamisruum ja WC. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, kaminaga elutuba, vannituba ja rõdu.

Saunamajas on avar kaminaruum, pesu- ja leiliruum ning WC. Välikööki on ühendatud vesi ja elekter, olemas on ka kamin, puuküttega pliit ja suitsuahi. Maja ees on garaaž, mis mahutab vähemalt kolm sõiduautot.