PILDID ⟩ Haapsallu planeeritakse udupeent elamupiirkonda

Scandium Kinnisvara ja Everaus Kinnisvara soetasid ainulaadse poolsaare Haapsalu linnas Suure Viigi vasakul kaldal. Detailplaneering lubab sinna arendada luksuslikud mereäärsed villalikud kortermajad, jahisadama ja restoranid. Poolsaare algusesse on plaanis rajada SPA-hotell.

«Suure Viigi ääres asuv poolsaar on ainulaadne koht Eestis, kuhu saab rajada kokku 20 madalat kortermaja, mille praktiliselt kõigist akendest hakkavad avanema lummavad merevaated. Tänu poolsaare pikergusele kujule ja kehtestatud detailplaneeringule, hakkavad majad asuma vaid 30 meetrit merest, mis tähendab, et avanevad vaated saavad olema erakordsed nii merele kui ka lähedal asuvatele saartele ja poolsaartele,» ütleb Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

Möödunud sajandi alguses asus poolsaare tipus populaarne sadam, kus on randunud nii mõnedki riigipead ja tähtsad külalised. Olemasolev sügav veetee võimaldab arenduse teises etapis sinna taas jahisadam luua, muutes paiga kergesti ligipääsetavaks nii Eesti kui ka kaugemate seilajate jaoks. Samuti on poolsaare tipuosasse planeeritud luua ujumiskoht, kohvik ning isiklikud paadisillad korteriomanikele.

«Haapsalu projekt on tõeliselt mastaapne kogu Eesti mõistes. Soovime aastakümneid unustuses olnud ala linnarahvale taasavada, et sellest saaks mitmekesine linnaruum, kus on oma koht nii kodudel, suvituspaikadel kui ka mitmetel rekreatsioonivõimalustel – alates tervisespordist, lõpetades merespordi ja autentse toidukultuuriga,» ütles Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik.