Uuring selgitas välja rahasumma, mille korral saaksime muretumalt elada

Hiljuti 2000 Ameerika täiskasvanu seas läbi viidud uuringust selgus, et 66 protsenti küsitletuist on vältinud üht või teist seltskondlikku üritust, kuna tunneb piinlikkust ja ebamugavust oma rahalise seisu pärast. Seejuures 33 protsenti on hoidunud lähedaste sünnipäevast, 32 protsenti loobunud pulma minekust ja ligi 31 protsenti vältinud perekondlikke koosviibimisi.