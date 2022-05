OMANIKE KESKLIIT ⟩ Tulumaksuvabastus kinnisvara üürimisel aitaks sõjapõgenikel leida eluaset

Priidu Pärna, Omanike Keskliidu juhatuse esimees sõnas, et sõjapõgenikud on keerulises olukorras omale üürikodu leidmisel. Ka ajakirjandus on kajastanud erinevaid lugusid üürikodu otsijatest ning probleemidest, millega sõjapõgenikud on pidanud kokku puutuma. Kinnisvarahaldurite ja -büroode hinnangul on üle poole korterite otsijatest sõjapõgenikud, kuid üürileandjad eelistavad kohalikke inimesi.

Pärna lisab, et ühelt poolt on arusaadav, et eelistatakse kohalikke elanikke, sest sõjapõgenikele elukoha üürimisel kardetakse eelkõige seda, et nende maksevõime ei ole Eesti enda inimestega samaväärne või mis saab siis, kui jäetakse üüri- või kõrvalteenuste eest maksmata. Ka üürileandja võtab endale riski, on ebakindlust, sest ei ole võimalik nende inimeste tausta kontrollida, nagu üüriturul tavaliselt tehakse ning sõjapõgenike maksevõime võibki olla esialgu ebastabiilne.

Keerulisest olukorrast tulenevalt ongi Omanike Keskliit teinud ministrile ettepaneku, et riik saaks soodustada üüripindade pakkumist sõjapõgenikele läbi ajutise üüritulu tulumaksuvabastuse füüsilisest isikust üürileandjatele, kestusega näiteks kolm aastat. Sõjapõgeniku staatus on ju riigi poolt fikseeritud. See soodustus võiks motiveerida üürikinnisvara omavaid eraisikuid pakkuma eelisjärjekorras kodu põgenikele. Sõjapõgeniku staatus on ju fikseeritud, ütles Pärna.