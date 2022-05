UURING ⟩ Kas ka sina? Loe, millist tolmuimejat kaasmaalased kõige mugavamaks peavad!

«Põhiline järeldus, mida sellisest tulemusest teha saab on minu hinnangul see, et tolmuimejate turul oleme me jõudnud teatavasse üleminekuetappi. Juhtmevabad varstolmuimejad on juba pikka aega olnud väga lihtne ja mugav viis kodu koristamiseks, kuid nende võimsus on jäänud tavalistele tolmuimejatele alla. Tänapäevased tehnoloogiad on aga varstolmuimejad märksa võimsamaks teinud ja inimesed kaaluvad nende ostu aina rohkem,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar.