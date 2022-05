SÕNA EKSPERDIL ⟩ Eesti rikkad on hakanud Hollywoodi stiilis villasid ehitama

Jaanus Lauguse kinnitusel on luksuskinnisvara populaarsem kui kunagi varem. «Kui veel mõni aasta tagasi olid miljonitehingud erandlikud, siis praeguseks on tekkinud terved ülikallite majadega terviklikult arendatud rajoonid,» ütles Laugus.

Suuremas osas on ostjad ja tellijad IT-ettevõtjad, kes vaatavad rohkem sisu kui hinda. Populaarsemad arhitektid on aastateks ette broneeritud ning 90ndate aastate kindluselaadsete kolemajade aeg on küll möödas. Praegused miljonimajad järgivad uusimaid rahvusvahelisi trende ja meenutavad pigem Hollywoodi villasid.