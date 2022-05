Selle fenomenaalse nipiga saab kõva ja mure juust hetkega riivitud

Kõik, mida sul selle nipi edukaks sooritamiseks vaja läheb, on köögikombain või blender. Nende metallist jäigad terad on ideaalsed kõva juustu imepisikesteks tükkideks tegemiseks.

Enne kui masina tööle paned, murra näppudega juust pisemateks tükkideks, sedasi on masinal lihtsam. Suurest jämedast tükist ei taha tera hästi läbi minna ning juust hakkab ringi «hüppama». Kui juustutükid masinas, pane see tööle ja kõigest mõne sekundiga on need muutunud kohevaks ja peeneks juustupulbriks, mis on ideaalne nii toidu valmistamisel kui ka garneerimisel.