ÄRA NII TEE ⟩ Internetis leviv avokaado häkk võib tegelikkuses paksu pahandust tuua

Austraalia Terviseamet manitseb inimesi TikTokis leviva avokaado nipivideo eest, mille kohaselt võib värske avokaado paariks nädalaks vee sisse seisma jätta. Nippi jaganud pereema sõnul on vette likku pandud avokaado ka kuu aega hiljem igati söögikõlblik. Austraalia Terviseamet jääb paraku eriarvamusele.

Terviseekspertide mure seisneb nimelt selles, et avokaado pinnale kogunenud inimpatogeenid (sealhulgas listeeria- ja salmonellabakter) võivad ka niiskes keskkonnas avokaado pinnal edukalt paljunema hakata. Videos demonstreeritut korranud ametnike sõnul on vees säilitatud avokaadod oluliselt kehvemas seisus, kui need, mil lasti loomulikul teel küpseda.