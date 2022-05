KINNISVARAPORTAAL ⟩ Üüripakkumisi on, aga mitte piisavalt

Uute üürikorterite pakkumiste arv portaalis KV.EE on kuust-kuusse vaikselt kasvanud. Küll on üürinõudlus olnud enneolematult suur, suurem kui pakkumine. Seega nopitakse kõik uued vähegi mõistliku hinnaga üürikorterid üsna kiiresti pakkumisest ära. Nii on aktiivsete pakkumiste arv ehk ühel konkreetsel ajahetkel pakkumises olevate korterite arv viimase kahe aasta madalaim.