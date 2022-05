PILDID ⟩ Raplamaal on müüa üliäge talukoht, millel silm lausa puhkab!

Uut omanikku otsib imearmas talumaja, mis on viimase kahe aastaga läbinud väga võimsa uuenduskuuri. Kahekorruseline palkhoone on ehitatud 1931. aastal. Selle esimesel korrusel on puupliidiga köök, kaminaga söögituba, elutuba, garderoobiga magamistuba, vannituba ja WC, majapidamisruum, sahver ja köögi all paiknev veinikelder.

Foto: KV.EE

Korrus ülevalpool on avar ruum, mida kasutatakse hetkel meedianurga ja laste mängualana. Lisaks on siin kolm magamistuba, dušinurk, WC ja panipaik. Maja kahel küljel on ka terrassid.

Foto: KV.EE

Maja köetakse ahjudega. Esimesel korrusel on soojamüüriga puuküttega pliit, kamin ja läbi kahe ruumi ahi. Teisel korrusel on kaminahi. Alumises vannitoas ja koridoris on lisaks põrandaküte.

Foto: KV.EE

Krundil asuvatest kõrvalhoonetest suurim, 113-ruutmeetrine laut, on hetkel kasutuses baari ja abiruumina. 2021. aastal hoovi ehitatud väikemaja täidab aga kodukontori funktsiooni. Kõnealune maja sobib suurepäraselt ka külalistemajaks. Hoovis on ühtlasi ka laste mänguväljak, kus asub mudaköök, liumägi, liivakast ja väike mängumaja.

Foto: KV.EE