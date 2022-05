Sularaha pole kuhugi kadunud: paberraha on hakatud madratsi vahele varuma

Põhjuseks on ühelt poolt üldine hinnatõus, millest tulenevalt on kasvanud ühe sularahatehingu käigus väljavõetav summa. Teisalt on Venemaa agressioon Ukrainas pannud Eesti inimesi senisest enam mõtlema kriisiolukordade peale, milleks valmisolekuks varutakse ka sularaha. Kuigi tehingute osakaal liigub iga aastaga sularahatehingutelt kaardimaksete kasuks, tuleb sularaha kättesaadavus tagada kõikjal üle Eesti ja eriti oluline on see just kriisideks valmisoleku tagamisel.