DISAINIPÄRL ⟩ Kahe lapse isa ehitas 80ndate koopa, et seal ise noorelt tunda

Kahe lapse isa ei ole aga tervet elamist 80ndatele pühendanud. Tal on oma majaosa, kus ta enda järel ukse kinni tõmmata saab ja rahus oma hobile pühenduda ja seda nautida. Oma lemmikkümnendi asju on ta kogunud nüüdseks juba üle kümne aasta. Tema kollektsiooni hinnalisemaks asjadeks on kindlasti 80ndate filmide tegelaste kujukesed, kuid ilmselt kõige hinnalisem asi tema kollektsioonis on Madonnale kuulunud tšekiraamat.