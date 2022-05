Endine murdvaras paljastab ühe odava asja, mis vargad eemale peletab

End endise vargana presenteerinud isik kirjutas Redditis, et ta vältis oma vargakarjääri jooksul elamisi, mille väraval või uksel oli kurja koera eest hoiatav silt. Mida suurem koer oli sildil kujutatud, seda väiksemaks muutus ta huvi vargile minna. Ta kirjutas, et koera ennast ei pea olemagi – piisab kõigest sildist, et enamik vargaid eemale peletada.