KAS NÕUSTUD? ⟩ Naisel viskas pirtsakatest õhtusöögikülalistest üle: võtke siis oma toit kaasa!

Õhtusöögile kutsunud naine teadis, et osa tema külalisi on pähklite vastu allergilised või ei talu nad gluteeni. Kuid selline viimasele hetkele jäetud infokild, et kaks õhtusöögile kutsutud inimest järsku liha ei söö, ajas naise endast välja.

«Ma teen täna õhtusöögi kümnele inimesele. Nende seas on inimesi, kel on pähkliallergia ja gluteenitalumatus. Ja siis helistatakse mulle ja öeldakse, et kaks inimest on otsustanud nädalavahetuseti liha mitte süüa. Nad küsisid, kas saan muuta menüü neile sobivaks. Vastasin, et ei saa, kuid nad on rohkem kui teretulnud oma roog kaasa võtta. Kas see teeb minust halva inimese?» küsis postituse teinud naine teistelt foorumikasutajatelt.