Kas me näeme lõpuks Harry ja Meghani kiivalt avalikkuse eest peidetud kodu?

Skandaalse paar elab Californias, Montecito nimelises rannikulinnas. Paar pole varem kaameraid oma koju lubanud ning hoidnud seinte taga asuvat saladuses. Nüüd vahendab väljaanne Town & Country , et Harry ja Meghan filmivad oma kodus dokumentaalsarja.

Kuigi Netflix ja Sussexite esindajad ei vastanud väljaande Town & Country päringule, on nende kodus ja reisidel kaasas nähtud kaamerameeskond piisav vihje sellest, et peagi on kuninglik paar meie televiisoritel.