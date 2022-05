PILDID ⟩ Buckinghami palee ette kerkis suur puu

Ühendkuningriigi ühe silmapaistvaima disaineri Thomas Heatherwicki loodud teos kannab nime «Tree of Trees» ehk tõlkes «Puude puu». Aastapäeva auks on tehispuu kõrgus 70 jalga ehk 21,3 meetrit – üks jalg iga aasta kohta. Installatsiooni koosneb kaheksakümnest terastorust, mille külge on monteeritud 350 noort potis kasvavat puud.