Tühise raha eest ostetud IKEA tugitool tegi ühe õnneseene pururikkaks

IKEA mööbliesemed on kollektsionääride seas üha enam hinnas. Hiljaaegu 17 638 euro eest müügiks läinud Caveli tugitool on suurepärane näide sellest, kuidas tühise alghinnaga mööblieseme väärtus ajas üha kasvab. Kõnealune tugitool soetati aastal 1959 vaid tühise 23 euro eest. Tool on üks viiest omataolisest maailmas.