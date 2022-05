Kas kodulaenu puhul peaks eelistama annuiteetgraafikut või mitte ja mis imeloom see üldse on?

«Nende graafikute nimed võivad tõesti vahel segadust tekitada, kuna võrdsete põhiosa maksetega graafiku puhul tegelikult igakuised maksed muutuvad, aga annuiteetgraafiku puhul mitte,» märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«Kõige lihtsam ja suurem vahe nendel graafikutel on see, et annuiteetgraafiku puhul on igakuised maksed alati sama suured. Annuiteet mõiste tähendabki «püsiva suurusega makse». Võrdsetes põhiosas maksete puhul muutuvad igakuised maksed järjest väiksemaks.

Kõik kodulaenu tagasimaksed koosnevad alati kahest osast: intressist ja laenu enda tagasimaksest.

Annuiteetgraafik aitab eelarves püsida

Laenumakse on iga kuu alati sama juhul kui baasintress euribor püsib muutumatuna, kuid laenu alguses on kuumakse intressi osa suurem ja iga kuuga see järjest väheneb. Näiteks, kui iga kuu maksad tagasi 300 eurot, siis laenu alguses moodustab sellest intress näiteks 90 eurot ja põhiosa 210 eurot. Laenu lõpus võib intressi osa olla seal näiteks 10 eurot ja põhiosa 290 eurot.

Annuiteetgraafik. Foto: Citadele Pank

«Annuiteetgraafikuga on alati teada kindel summa, mis kontolt maha läheb. Seega on see ühtlaselt jaotunud ning selle kuluga on inimesel lihtsam oma eelarves arvestada,» märkis Hakiainen.

Võrdsete maksetega graafik tähendab vähem intresse

«Siin maksab laenuvõtja alguses rohkem, kuid iga kuuga pangale makstav summa väheneb, kuna intress on laenujäägilt väiksem,» lausus Hakiainen. Selle graafiku puhul jagatakse laenu põhiosa summa võrdselt kõikide maksete vahel laiali ning sellele lisatakse siis laenujäägi intress otsa. Kuna aga igal järgmisel kuul on laenujääk natuke väiksem, siis on ka intress väiksem.

Võrdsete põhiosade maksetega graafik. Foto: Citadele Pank

Kokkuvõttes tähendab võrdsetes põhisosades graafik seda, et laenu lõpuks maksab klient pangale vähem intresse, kui annuiteetgraafiku puhul. Põhjuseks on see, et iga kuu makstakse rohkem tagasi laenu põhiosa. Mida väiksem on laenu põhiosa, seda väiksemad on ka intressid.