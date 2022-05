NÄDALA RETSEPTID ⟩ Esimene suvemagus maitse. Muidugi rabarberikook!

See on väga mõnus tunne, kui hooaja esimese rabarberikoogi magushapud maitsenoodid suus ringi käivad. See kuulutaks justkui suve algust. Kõigepealt rabarberikook, siis mõnes kodus veel rabarberikissell ja moos, lisaks rabarberiga mannavaht.

«Nii oli mu lapsepõlves ja on praegu,» ütleb ta ja lisab, et rabarber on üks tema hiliskevade ja varasuve lemmikutest. Osalt ilmselt ka seetõttu, rabarber on üks esimestest värsketest aiasaadustest, mis alati omast käest võtta.