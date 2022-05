Tallinna-Türi liini Kasemetsa peatuses, kus praegu seisatub kümmekond rongi ühes ja sama palju teises suunas, oli eelmise sajandi lõpus pisike jaamahoone. Kui see kinni pandi, peeti majas poodi, kuhu kohalike meenutuste järgi muudkui sisse murti, kuni poodnikud käega lõid. Kolm ja pool aastat tagasi võttis koha pidamise üle Jaama Grill, kes sellest ajast on ümbruskonna rahvale ja kaugematelegi näljastele kiiret toitu pakkunud. Jaamahoone kunagises ootesaalis on nüüd köök ja vanas kassatoas ladu.