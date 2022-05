Populaarses jahisadamas põles suure leegiga miljoneid maksev superjaht

Politsei kinnitas, et 28. mail keskpäeval aset leidnud sündmuses keegi viga ei saanud. Ametnikud on kohalikke ja suvitajaid hoiatanud, et nad hoiaks sündmuskohast eemal. Kõik ümbritsevad rannad evakueeriti inimestest. Lisaks paluti lähedal elavatel inimestel sulgeda uksed ja aknad. Põlevat jahti saabus kustutama kolm päästeüksust.