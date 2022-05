Kallad keetmisvee minema

Arvatakse, et pasta või makaronide keetmisel on kõige olulisem keeduveele soola lisamine. Tegelikkuses ei oma see mitte mingisugust tähtsust, kuna valame soola hiljem nii või naa kraanikausist alla. Kui pasta on valmis, võid alles jätta tassitäie tärkliserikast keeduvett, millest võib olla abi kastmete valmistamisel.