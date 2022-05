ENNE JA PÄRAST ⟩ Vaata, kuidas majapidamise häbiplekk mugavaks kontorinurgaks muudeti

Paljud on enda kodudesse sisse seadnud töö- või kontorilaua. Sealhulgas ka need, kellel selleks varasemalt vajadust ei olnud. Nii juhtus ka perega, kes otsustas töönurga sisse seada senisesse panipaika, kus videokoosolekute ajaks tuli taustale jäävatele esemetele tekk peale visata. Sisekujundaja leidis viisi, kuidas panipaik ja kontorituba harmooniliselt ühendada.

Foto: Ikea

Sisekujundaja sõnul võib panipaiga ja kontorinurga kombineerimine ühes väikeses ruumis tunduda esialgu võimatuna, kuid tegelikult siiski täiesti teostatav. Kõigepealt tuleb ruum kaheks osaks eraldada ning valida kummagi ala jaoks välja sobivaim mööbel. Kui varem oli panipaik nii segamini, et sinna mahtus vaevu kirjutuslaud ära, siis õigeid hoiustamislahendusi kasutades võtab nüüd suurema osa ruumist enda alla hoopis tööala.

Veidi loovust

«Kui põrandapind on piiratud, kasuta kindlasti ära kogu toa kõrgust. Näiteks on ruumis üks terve sein vaid asjade hoiustamiseks. Suureks abiks on seinale kinnitatav hoiusüsteem, mille mõõtmeid saab muuta vastavalt ruumi suurusele ja isiklikele vajadustele. Vastavalt süsteemi kõrgusele, laiusele ja funktsionaalsusele saab valida riiulite ja korvide arvu. Lisaks saab hoiustamissüsteemi iga kell laiendada, kui selleks peaks vajadus tekkima,» ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Foto: Ikea

Sisekujundaja lisas, et suurt ruumi erinevateks aladeks jaotades võib appi võtta ka lakke paigaldatavad moodulriiulite süsteemid. Need riiulid on head asjade hoiustamiseks, täites samal ajal ka vaheseina rolli.

Riiulitest üksi jääb muidugi väheks ning äärmiselt oluline on see, kuidas riiulis olevaid asju hoitakse. «Alumised riiulid võiksid jääda raskemate asjade jaoks, lisaks võiks kasutada erinevaid kaste, korve ja organiseerijaid. Tänu läbipaistvatele karpidele ja traatkorvidele on asjad hästi näha ning seetõttu ka kergemini leitavad. Oma asju korralikult sorteerides ja kastidesse jagades mahub riiulisse tunduvalt rohkem asju, kui neid niisama lahtiselt hoides,» ütles sisekujundaja.

Foto: Ikea

Kuna antud juhul pidi ruumilahendus pakkuma nii funktsionaalsust kui ka hubasust, otsustas sisekujundaja panipaiga osa peitmiseks kardinad lisada. Nii saab videokõnede ajaks panipaiga osa lihtsa vaevaga ära katta, ilma, et asjade varjamiseks tuleks riiulile tekk peale visata. Samuti on kardinate vahetamine hea viis ruumi kiiresti värskendada – vaheta praegused kardinad lihtsalt mõne uue stiili või värviga kardinate vastu.

Töökoht peab olema mugav

Kodu omanike sõnul ei olnud segamini ruumis asjade keskel töötamine üldse mugav. Kohas, kus hoitakse nii toitu, kodukeemiat, jalgrattaid, grilli kui ka muid esemeid, on üsna keeruline keskenduda. Seetõttu peabki sisekujundaja tööruumi hubasust väga oluliseks – siin veedetakse päevas palju tunde, mistõttu peab ruum olema võimalikult motiveeriv.

Foto: Ikea

«Tööruumi põhiosade hulka kuuluvad nii mugav kirjutuslaud ja tool, funktsionaalne valgustus kui ka piisavalt ruumi dokumentide ja kirjatarvete jaoks. Ebastandardsesse ruumi saab valida töölaua vastavalt ruumi suurusele – näiteks vali lauaplaat ja jalad eraldi ruumi mõõtmete järgi. Kuna varasemalt panipaiga funktsiooni täitnud ruumis puudus koht kontoritarvete jaoks, lisasime nii vertikaalselt kui horisontaalselt kasutatava riiulisüsteemi, millele saab lisada erinevaid tavikuid. Lisaks saab seda vajadusel kasutada ka vaheseinana,» selgitas Castro.

Selleks, et ruum veel hubasemaks muuta otsustas sisekujundaja lisada vaiba, mõned aksessuaarid ja rotangist korvid, mis aitavad luua sooja üldmuljet. Lisaks paigutas ta seinale mitu reguleeritavat valgustit ja korgist memotahvli, kuhu saab riputada laste joonistusi ning märkmeid.