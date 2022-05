UURING ⟩ Vaata, kui suur osa Balti riikide elanikest endale kuuluval pinnal elab

Kaks kolmandikku Balti riikide elanikest plaanib soetada päris oma kodu kohe, kui see on rahaliselt võimalik ja vaid iga kümnes usub, et oma kodu tuleks osta alles siis, kui leitud on unistuste elamispind, selgus Luminori tellimusel Balti riikides läbi viidud uuringust.