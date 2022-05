HOIATUS ⟩ Uksed-aknad kinni! Soojade ilmadega kasvab sissemurdmiste arv

Kõigest mõni nädal tagasi leidis Tallinna kesklinnas asuvas korterelamus aset juhtum, kus pikanäpumees üritas keset ööd lahti muukida tuulutusasendisse jäetud akent. «Õnneks ärkas korteriomanik ragistamise peale üles ja kurjategija ehmus ning jooksis minema. Samas on selge, et selline ehmatus ei takista teda tungimast mõnesse teise elamusse,» rääkis G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Tuulutusasendisse jäetud aknad ongi suurimaks põhjuseks, miks igal aastal suve hakul sissemurdmise arv tõuseb. «Inimesed arvavad, et pisikesest aknapraost keegi sisse ei roni, kuid varas vajab teinekord selleks vaid paari sekundit, et teie koduaken tuulutusasendist lahti muukida ning seejärel midagi kaasa haarata,» tõi Tuul ühe tavapärase näite.

Eriti ohustatud on just esimesel korrusel asuvad korterid

Kuigi ühelt poolt annab hea võimaluse sissemurdmiseks praokile jäetud aken, siis tihti piisab ka vaid asjaolust, et kodu asub kortermaja esimesel korrusel. G4Si standardlahenduste müügijuht Urmas Tammeriku sõnul usuvad kortermajades elavad inimesed tihti ekslikult, et õlg õla kõrval elades on nende vara iseenesest kaitstud.

«Nii kesklinna kui Õismäe korteriomanik paigaldasid peale võigast kogemust endale koduvalve, et taolisi juhtumeid edaspidi vältida, aga paraku näeme G4Sis tihti, et õnnetusi asutakse ennetama alles siis, kui need on toimunud. Tuletame meelde, et kodust lahkudes ei tuleks lukustada mitte ainult uks, vaid sulgeda alati ka kõik aknad,» ütles Tammerik.