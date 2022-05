Ameeriklastel ikka veab: ajal, mil toit kallineb, püsib ühe lihatoote hind jonnakalt paigal

USA hulgimüüja Costco finants- ja investorsuhete vanem Bob Nelson teatas, et hinnad nende kauplustes asuvates kohvikutes ei tõuse. «Ma tahan käsitleda mõningaid sotsiaalmeedias ja mõnes muus meediaväljaandes levivaid ebaõigeid andmeid, mis väidavad, et oleme tõstnud meie 1,5 dollarilise hot dogi hinda,» ütles ta.

«Lubage mul lihtsalt öelda, et kui me 80ndate keskel hot dogi einet müüma hakkasime, oli hind 1,5 dollarit. Täna on hind 1,5 dollarit ja me ei kavatse praegu seda tõsta,» lisas ta.