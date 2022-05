Toitumisnõustaja õpetab: veisehakkliha juures jälgige just seda!

Pakendatud veisehakkliha võib väga erinev välja näha. Mõne sees on liha punakas, teistes jällegi õrnalt roosad. Põhjus, miks värv nii palju erineb seisneb rasvasisalduses – mida heledam on hakkliha, seda rohkem rasva, ja ilmselt midagi veel, selle sees. Seega soovitabki toitumisnõustaja jälgida rasvasisaldust ja valida endale sobiv.

Kui teie eesmärgiks on teha mahlane, mitte liiga rasvane ja hea maitsega kotlet või pihv, siis soovitab Rodriguez eelistada hakkliha, mil võrdlemisi kõrge lihasisaldus. Tema sõnul on burgeripihvi jaoks parim hakkliha, mille liha-rasva sisaldus on vastavalt 80 ja 20 protsenti. Lihapallide ja kotlettide tarbeks soovitab ta hakkliha, mille liha ja rasva sisaldus on 85 ja 15 protsenti ning pastakastmetesse ja lasagnesse soovitab ta panna hakkliha, mille lihasisaldus on vähemalt 90 protsenti.