LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas 15. aastane tohib ikka muru niita?

Lisaks on alaealisele keelatud töö mehaanilise lõikuri, ketas- või lintsae, metallifreesi, keevitusseadme või suruõhu abil töötava seadmega. Nii muruniiduk kui trimmer on mehaanilised lõikurid ning nendega töötamine ei ole alaealisele lubatud.

Muruniiduki ja trimmeri puhul on tegemist väga ohtlike töövahenditega, mille vale kasutamise tõttu võib viga saada nii töö tegija kui kõrvalseisja. Kõige sagedasem ränga tagajärjega õnnetus muru niitmisel on see, et niitja käsi või jalg satub lõiketera ette. Trimmeri õnnetuste puhul saavad viga pahatihti kaastöötajad, kui teistega ei hoita piisavat vahet. Kahjuks on ka trimmeriga kokkupuutes tervisekahjustus ränk.