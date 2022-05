PILK PEALE ⟩ Puu, keda keegi ei vaja? Ülemiste keskusesse püstitati massiivne haavanott

Ülemiste keskusesse jõudis nott Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel. Keskkonnaühenduse metsaeksperdid leidsid noti laoplatsilt põletamisse suunatud puidu virnadest, kuhu ta oli sattunud ilmselt oma erakordse suuruse pärast - purustusmasinate hambad ei hakka nii jämedale puunotile peale. Tunnuste järgi põlismetsast pärinev puu oli küll maha raiutud, ent see ei leidnud kasutust, sest inimesekesksest vaateviklist polnud seda kellelegi vaja. Metsas leiduvad elusad kui ka surnud puud on aga koduks tuhandetele liikidele.

«Selle puu metsa kasvama jätmine oleks rõõmustanud sadu metsaliike. Teda oleks vaja läinud nii uut pesapaika otsival linnul või tüvele kinnituval samblikul. Pärast ta suremist oleks temast eluks vajalikku toitu saanud kümned ja kümned eriliigilised seened ja putukad,» ütles Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo. «Nott kannab endas olulist sõnumit, et meie metsi tuleks hoolega hoida ja targalt majandada.»

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuhi Tiia Nõmm sõnas, et loodetavasti avaneb keskuse külastajatel just teisel korrusel asuvate toidukohtade vastas hetk aega, et mõtiskleda väärikatele vanadele metsadele ning metsaelanike elupaikade olulisusele.