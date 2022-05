Kulu- ja lõkkepõlengute suur arv ennustavad tuleõnnetuste rohket suve

Selle aasta märtsis puhkes kontrolli alt väljunud lõkke või hooletu tuletegemise tagajärjel 38 ja aprillis juba 76 põlengut. «Maikuu kokkuvõtet veel ei ole, aga esialgsed andmed näitavad, et kulupõlengute hulk kasvas ja nagu tavapäraselt pidid päästjad nendega võitlema peaaegu iga päev,» lausus Päästeliidu kommunikatsioonijuht Karol Sepik, kelle sõnul on algaval suvel oodata erinevate päästjaid vajavate sündmuste tõusu.

Kõige tihedam periood ootab päästjaid ees võidu- ja jaanipühade ajal. Kui eelmisel aastal tehti häirekeskusesse keskmiselt 2800 kõnet päevas, siis jaaniõhtul oli neid üle 4500 ehk ligi kaks korda rohkem. «Juba mullu, kui koroonapiirangud veidi leevenesid, sai häirekeskus keskmisest rohkem kõnesid. Nüüd on aga üle pika aja ees ootamas esimene suvi, kus piirangud on täielikult maas, mistõttu on karta tuleõnnetuste rohket suve.»