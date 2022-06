Üks Eesti linn näitab eeskuju nii renoveerimisel kui jäätmemajanduses

«Vastuvõtt oli väga erinev, mõnes majas oli huvi väiksem, teises jällegi küsiti juurde,» nentis Andres Jaadla. Tema sõnul on Eesti Korteriühistute Liit ka uurinud inimeste suhtumist jäätmete sorteerimisse kodus – väga tihti tuuakse välja, et jäätmeid liigiti koguda pole kodus kuigi mugav. «Aga kui sul on köögis selline väike ämbrike, kuhu biojäätmed panna ja maja ees seisab biojäätmete konteiner, ei ole ju probleemi,» leiab Jaadla.

Jaadla sõnul on keskkonnateadlikkuse tõus vajalik, saavutamaks võetud eesmärke kaasaegse säästlikuma elukeskkonna suunas. Virumaa korteriühistute tõhusat tööd selles vallas näitab Jaadla hinnangul ka asjaolu, et Rakvere on esimene Eesti linn, kus suurem osa elamufondist on juba korrastatud. «Enamus maju Rakveres on juba renoveeritud, kasutades innovatiivseid ja energiatõhusaid lahendusi. Virumaa korteriühistud annavad eeskuju, näidates, et hoonete kaasajastamise eesmärgid on ka tegelikkuses saavutatavad,» nentis Jaadla.