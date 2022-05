Maa-ameti loodud mudel hindab kliimamuutuse mõju kinnisvarale

Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Maili Hirlak tõdes, et kogu mudeli loomiseks vajalik info on Maa-ameti avalike ruumiandmeteenustena kättesaadav. «Ruumianalüüsi sisend oli panga infosüsteemist olev kinnistu number. Sellele tuginedes leidsime avalikest andmetest katastriüksuse ja sellega seotud hooned ja teed. Tulemusele tegime aadressandmete süsteemi andmete põhjal lisakontrolli. Kõiki neid andmeid kasutades leidsime igale katastriüksusele kõige rohkem tagatise väärtust mõjutava punkti: hoone keskpunkt, hoone puudumisel katastriüksuse teeäärne punkt või mõlema puudumisel katastriüksuse keskpunkt. Punkti kõrgus arvutati Eesti kõrgusmudeli järgi,» selgitas Hirlak. Pangal või teistel huvitatud osapooltel on võimalik mudelit täiustada. Kood on avalik e-riigi koodivaramus.