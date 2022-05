VIDEO ⟩ Ülemeelik neid jäi Lasnamäel kiike kinni

Pääsekeskuse operatiivinfost selgub, et päästjad said 30. mail kell 18:16 väljakutse Lasnamäe linnaossa Mahtra tänavale, kus teismeline tütarlaps oli mänguväljakul beebikiike kinni jäänud. Päästjatel ei jäänud muud üle, kui kiik demonteerida ning teismeline vabastati kiigest kella 18:33-ks. Seejärel tüdruk lahkus, sest kiirabi sekkumist ta ei vajanud. Temaga vesteldes selgus, et beebikiike ronimise põhjuseks oli kihlvedu sõbrannaga.