Spetsialist: jäätmete sortimisest pole pääsu – likvideerige kontoritest lauaalused prügikastid ja hakake sortima!

Lisaks kodumajapidamistele on oluline jäätmeid sortida ka kontorites, aga ka üritustel, kohvikutes ja kõikjal mujal. Sortimisjaamu, -kappe ja sortimiskeskuseid pakutakse eri suuruses ettevõtetele ning eri disainiga – sobilikke lahendusi on nii kontoritele kui ka näiteks haridusasutustele.

«Isegi sõna prügikast kasutamine tundub täna kummaline, sest meil on tegemist sortimiskastidega või sortimiskapi või sortimiskeskusega – see tähendab minimaalselt kolme-nelja eri kasti eri jäätmeliigi jaoks. Sellist asja nagu prügi ei ole üldse tegelikult olemas. Täna näeb aga igaüks, mis on materjalide puudus ning et kõige lihtsam lahendus materjalide puudusele ongi kasutada samu materjale uuesti ja uuesti. Meie eesmärk ongi võtta materjalidena uuesti kasutusse nii palju jäätmeid kui võimalik. Selle eeldus on aga korralik liigiti kogumine,» selgitas Alder Harkmann.

7. Samm: Segapakendite kasti käivadki kõik pakendid. Pakendeid tekib nii kodudes kui kontorites kõige rohkem ja on väga oluline need eraldi sortida, sest suurt osa neist on võimalik uuesti materjalina ringlusse võtta. Sortimiskasti juures ei ole vaja nuputama hakata, kas materjali saab ringlusse võtta või ei, oluline on igasugune pakend lihtsalt muudest jäätmetest eraldi sortida. See, missuguseid materjale saab ringlusse võtta, muutub pidevalt ning järjest otsitakse lahendusi ka eri plastidele ringlussevõtuks. Kõige kindlam on sortida kõik pakendid muust prügist välja.