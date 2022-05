Mugav riietus on aiatööde tegemisel kulla hinnaga. Vaja on kükitada, kummardada ja keha väänata nii, et järgmine päev on valusad ka sellised lihased, mille olemasolust polnud aimugi. Vali riided, mis venivad ning on samuti vastupidavad. Ka taskud võiksid olemas olla, et pisemaid tööriistu või muud vajaliku neis hoida.