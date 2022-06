PILK PEALE ⟩ Need IKEA tooted leiavad kõige sagedamini tee eestlaste ostukorvi

IKEA asutati rohkem kui 75 aastat tagasi. Selle aja jooksul on ettevõte välja kujundanud oma kindla identiteedi ning jätkanud arengut, et vastata paljude inimeste muutuvatele vajadustele, olenemata nende elukohast. Suve lõpus avatavas IKEA Tallinna kaupluses on koheselt saadaval ligikaudu 9000 toodet, mille seas on nii mitme aastakümne pikkuse ajalooga mööbel kui ka hiliseimad lemmikud.

Eesti elanike lemmikud

Enne turule tulemist pühendavad IKEA töötajad palju aega, et mõista selle riigi elanike vajadusi ja unistusi. See aitab luua ja näidata lahendusi, mis rahuldavad ja ületavad kohalike inimeste ootusi. Eestis läbiviidud koduvisiitide ja küsitluste põhjal on elanikel väga suured kodusisustusalased teadmised, nad eelistavad looduslikke materjale ning investeerivad nii mugavusse kui ka kvaliteetsetesse lahendustesse. IKEA sisekujundusosakonna juht jagab, millised IKEA tooted on Eesti elanikele kõige rohkem silma jäänud.

LACK laud

LACK laud. Foto: Ikea

See kuulus laud loodi juba 1980. aastatel. Laua disainerid tahtsid luua lihtsa laua, mille kõik mõõdud oleksid jagatavad viiega. Paljude jaoks oli see armastus esimesest silmapilgust. LACK laua tootevalikusse lisamisest saati on neid müüdud miljoneid. «See on mitmekülgne mööbliese, mida on lihtne ühest kohast teise tõsta ja mis sobib kõige paremini just modernsesse interjööri,» sõnas Castro.

STRANDMON tugitool

STRANDMON tugitool. Foto: Ikea

Tool nägi esmakordselt ilmavalgust 1950. aastatel. Seda armastatakse selle mugavuse ja käsitöö ilmega välimuse pärast, rääkimata 10-aastasest garantiist. Kangast kate on eriti vastupidav ja kannatab 50 000 istumist, mis tähendab, et tugitoolis võib istuda ühe korra päevas kasvõi järgmised 136 aastat. STRANDMON on saadaval erinevates värvides ja mustritega ning näeb kõige parem välja klassikalise või Skandinaavia stiiliga kodus.

METOD köök

METOD köök. Foto: Ikea

See on IKEA üks populaarsemaid lahendusi Baltikumis ja Eestis. METOD süsteemiga on oma unistuste köögi kujundamisel lõputult võimalusi. Kööki saab planeerida vastavalt individuaalsetele vajadustele ja erinevatele eeltingimustele ning seda on lihtne ka tulevikus uuendada. Aastate möödudes saab muuta köögi esipaneele, vahetada riiuleid kappide või sahtlite vastu ning seda vastavalt muutuvatele eluoludele laiendada ja kohandada. METOD köögil on 25-aastane garantii ja selle ilmet saab isikupärastada lähtuvalt erinevatest sisustusstiilidest.

MALM magamistoa- ja elutoamööbel

MALM magamistoamööbel. Foto: Ikea

Voodiraamid, kummutid, öökapid ning isegi kirjutuslauad ja telerialused – see on mööblisari, mis võimaldab luua ajatut magamistoa ja elutoa interjööri ilma igasuguse vaevata. Pedro Castro sõnul peavad Eesti elanikud atraktiivseks MALM sarja naturaalseid puiduvärve, tekstuure ja minimalistlikku esteetikat.

GODMORGON vannitoamööbel

GODMORGON vannitoamööbel. Foto: Ikea