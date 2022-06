ROHENÄPPUDELE ⟩ Sibullilled aiakujunduses – kus ja kellega?

Kuid vaid sibullilledest koosnev peenar kaotab oma välimuse kiirelt pärast õite närbumist. Samuti ei sinna peale kohe suvelilli istutada, sest sibullillede lehed peavad saama rahulikult omas tempos kuivada. Nende kaudu kogub sibul toitaineid järgmise aasta õiepungade moodustamiseks! Kuhu siis võiks aias sibullilli istutada?

Püsilillepeenras arvesta konkurentsiga

Sibulilled sobivad koos püsililledega nii kiviktaimlasse kui muudele istutusaladele kas väikeste kogumike või suurte laikudena.

Et sibullilled oleksid seal elujõulised ja õitseksid rikkalikult, tohib neid istutada vaid selliste püsilillede kõrvale, mis nende arengut ei takista. Seega ei sobi nad padjandtaimede ja pinnakatjate vahele.

Kõige otstarbekam on sibullilli kasvatada tühjadel kohtadel kõrgemate püsikute vahel, sest need varjavad sibultaimede kolletuvaid lehti pärast õite närbumist. Püsikud on hilise tärkamisega ning selleks ajaks kui sibullilled oma õitsemist lõpetavad hakkavad püsikute lehed nende kolletumist varjama.

Istutusi planeerides jälgi ka kasvunõudeid, need peavad püsikutel ja sibullille(de)l olema sarnased. Head kaaslased sibullilledele on astilbed, brunnerad, helmikpöörised, hostad, priimulad, kopsurohud.

Muru ja madalakasvulised liigid käivad käsikäes

Madalakasvulised liigid sobivad hästi ka murusse ning seda suurte rühmadena, nagu nad kasvavad ka oma looduslikel kasvukohtadel. Istuta sibulad keskel tihedamalt ja äärtesse hõredamalt ning looduslähedasema mulje saamiseks lisa mõned sibulad ka rühmast eemale.

Hea nipp! Sibullillede istutamisel jätab kõige loomulikuma mulje see, kui istutad neid hajutatud, mitte sirgete joonte või mustrite järgi. Selleks võta sibulad kätte ning viska need õhku. Iga sibul istuta just sinna, kuhu see kukkus. Nii saad loomuliku muljega istutuse.

Murusse istutamiseks sobivad kõige paremini krookused, aga ka lumikellukesed, märtsikellukesed, kobarhüatsindid, siniliiliad, puškiiniad ja kirgaslilled.

Murusse istutades lõika lahti sobiva suurusega murumätas, kobesta selle all olev muld, istuta sibulad ning pane murumätas tagasi.

Ka siin kehtib see reegel, et pärast õitsemist ei tohiks taimi kohe maha lõigata, vaid lasta lehtedel kolletuda ja kuivada. Sellega tuleks muru niitma asudes arvestada.

Puude ja põõsaste all

Nende all poolvarjus võid kasvatada lumikellukesi, koerahambaid, märtsikellukesi, puškiiniaid, siniliilialiike. Selleks ajaks kui puud lehte lähevad, on kevadised lilled oma õitsemise lõpetanud. Sügisel maha langedes pakuvad need aga sibulatele head katet.

Istutamisel jälgi ka taimede õite värvust ja õitsemisaega. Hästi sobivad näiteks kokku kollased ja lillad krookused, punakaslillad ja valged krookused või valgeõielised puškiiniad koos kahvatusiniste kirgaslilledega. Ehk kas kasutad aias läbivalt vaid külmi või sooje toone, vastandvärvusi või toon-toonis kooslusi või mõnda muud ühtset põhimõtet, mis liidab aiakujunduse tervikuks.