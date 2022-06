Müüa tasub esemeid, mille väärtus on rohkem kui paar eurot. Müüki mineva asja turuhind võiks olla viiekümne euro juures, kuna väiksemate hindadega asjad ei jää silma ning neid on tihti mugavam juba uuena osta. Samuti tasub kontrollida, mis oksjonikeskkondades toimub ning kas seal juba sarnased tooted ees müügis on. Juhul kui seal teised sarnased juba ees, siis kujunda oma asja hind nii, et see teistest suurt ei erineks.