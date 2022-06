TÄNAVAKUNSTI KOOREKIHT ⟩ Sänk äratab mõnusa õhtu käigus pinksilaua uuele elule

Tavaliselt on tänavakunst midagi, mis valmib öösel ja salaja, aga mitte sel korral. Sänkile antakse pinksilaud ning värvid, millele valmib täiesti uudne originaalteos. Mis on tänavakunst Sänki jaoks? «Kõik, mis on tänaval ja on kuidagi loominguga seotud, ongi tänavakunst. Mina näen seda niimoodi,» on ta öelnud.

Tänavakunstnik peab olema ka alati valmis leppima, et tema teos ei jää igaveseks püsima. See võib ilmastikuoludele alla vanduda ning seinalt kaduda. «Kui saad oma tööst foto kätte, on juba hästi,» tõdeb Sänk.

Ning ka Eesti ilmastikuolud ei ole just soosivad näiteks suurte seinamuralite valmimisel. Nii mõnigi kord on Sänkilgi ette tulnud, et vihm on teose lõpetamist aina edasi lükanud. Sel reedel ta aga sama ei karda. Sänk usub, et isegi kui vihma peaks tibutama, ta selle pildi loomisega hätta ei jää. «Tegemist ei ole kümnete ruutmeetritega, see töö peaks valmis saama ka väikese vihma korral,» on ta veendunud.

Pinksilaua valmimist toetab Hartwall, kes on tellinud Sänkilt ka teose «Original». «Kunsti toetamine on meile südameasjaks,» ütleb Hartwalli tootejuht Terje Saar. «Ja kindlasti pole see ühekordne kampaania – suvelgi on meil plaanis mitmeid teisi tänavakunstiga seotud üritusi. Tasub püsida lainel!»

Ürituse raames loositakse osalejate vahel välja Sänki lõuend «Original». Sama teos on andnud Sänkile inspiratsiooni ka pinksilauale uue näo joonistamiseks. «Idee on juba olemas,» kinnitab Sänk.