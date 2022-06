PILDID ⟩ Tallinna botaanikaaed kutsub tutvuma uuendatud mägiaiaga

Tallinna botaanikaaia üheks õite- ja värviküllasemaks paigaks on taas saanud mägiaed, kus on nüüd mugavam taimedega tutvuda, jalutada ja jalga puhata. Mägiaias kasvavate taimede looduslik levila on peamiselt Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika mäestikes, arktilistel aladel ja rohtlates. Jalutuskäikudel läbi uuenenud mägiaia saab vastuseid küsimustele: miks on mägitaimede maailm mitmekesine, millised näevad välja alpitaimed ja miks neid kaitsma peab, mis on praguaed jms.