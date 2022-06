Suvi lilleamplita on nagu pojeng ilma lõhnata! 6 nõksu, et ampel suviläbi silma rõõmustaks

Õige taime valik

Selleks, et suvelilleampel oleks rikkalik ja ilus, tuleb valida taimele õige kasvukoht.

Päikseline – raudürt, pelargoon ja puispetuunia. Nemad saavad hakkama ka keskpäevase päikesega, mis üldiselt ei ole taimede lemmik.

Tuuline – fuksia, petuunia, tiiviklill ja tunbergia. Tunbergia on olemuselt pigem ronitaim. Ülespoole ronimise võimaluse puudumisel ripub alla ka, kuid kasutab iga õlekõrt, et ülespoole ronida.

Poolvarjuline – piimalill, begoonia, ripp-begoonia, metsvits, pelargoon, petuunia.

Isiklik pühendumine

Kasvukoht üle vaadatud, tuleb küsida endalt, kui palju olen valmis pühendama oma aega taime hooldamiseks. Peaaegu hooldusvabad on kirburohi ja hõbepael. Neid on tore lisada õitsvate lillede vahele. Sügisel on need head täienduseks ka kanarbikele ja eerikatele.

Kirburohi on äärmiselt tore tegelane: talub pea kõike teie aias ja vedamisel teeb ka isekülvi. See aga ei tähenda, et ta muutuks pealetükkivaks umbrohuks.

Hõbepael kasvab iseenesest hooaja jooksul meetri pikkuseks.

Petuunia on imeline ja väga levinud amplitaim, kuid tema soovib igapäevaselt teie tähelepanu õitsenud õite noppimiseks. Kuid see töö on seda vaeva väärt!

Väetamine

Palju õisi vajab palju toitu, taime puhul siis väetist. Üksnes veega kastmisega väga suuri ja tohutus õitevahus ampleid ei saa. Soovitame juba istutamisel lisada mullale pikaajalist väetist vastavalt pakil olevale juhendile. Kastmisel 2-3 korda nädalas lisada juurde veel vedelväetist.

Aga, nüüd hästi salaja sosistame kõrva: «Naabrist uhkema ampli saate väetisega kergelt liialdades». Lisage väetist igal kastmiskorral nii palju, kui norm pakendil ette näeb.

Joogipoolis taimedele

Ilma veeta õitseb üksnes kunstlill. Tuulises päikesepaistelises kohas kuivab iga lillepott üpris kiirelt läbi, see aga tähendab lõpuks taime hukku. Tasub igapäevaselt kontrollida, et muld oleks niiske. Võib juhtuda, et kuumadel suveilmadel võivad teie lilled vajada ka kaks korda päevas kastmist. Liigselt kuivanud mullast jookseb vesi kohe lahinal läbi, selliseid potte on hea «uputada». Amplipott tõsta veeämbrisse ligunema, et muld imaks taas end vett täis. Selle tegevuse käigus ärge lille ennast uputage, taimne osa võib ikka vee peale jääda.

Õige taimede arv potis

Kuni 23 cm läbimõõduga potti on hea panna 3 taime. Juba 27 cm potti soovitaksime panna 4 taime ja nii poti suurenedes lisada ka taimi. Tõsi, ka vähem arv taimi katab poti ära, kuid tõeliselt peadpööritavaid ampleid ikkagi ühe ja kahe taimega ei saavuta.

Amplipoti värv