Vähem on rohkem

Vähem on alati rohkem ning seda ka sinu aias, olgu tegu kas väikese aialapiga või hektaritel laiuva iluaiaga. Rohenäppude entusiasm on suur ning tihtipeale kiputakse taimi istutama rohkem, kui tegelikult ühte peenrasse optimaalselt mahtuda võiks. Peenarde puhul on tagasihoidlikkus voorus, sest igal taimel on vaja omaette kasvu- ja hingamisruumi, aga ka ligipääsu päikesevalgusele.