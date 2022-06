Inflatsioon närib rahakotti augu? Nii käitudes saad kommunaalarveid ohjata

Näiteks LED-pirnid tarbivad kuni 85 protsenti vähem energiat ja kestavad 20 korda kauem kui hõõgpirnid. Veelgi rohkem säästad siis, kui lülitad need toast lahkudes välja. Küttekulude hõlpsaks vähendamiseks, võid kasutada isoleerivaid ruloosid või paksemaid kardinaid.

Aga kuidas on lood energiaahne kuivatiga? Kui kuivatad selle asemel riideid hoopis restil, kuluvad ja rebenevad need palju vähem.

Elektriseadmete puhul eelista AA+ või kõrgema märgisega mudeleid, mis on väga energiasäästlikud. Ja kui soovid mõelda eriti suurelt, võib alternatiivne energia, näiteks kodune päikeseenergia, aidata vähendada elektriarveid ja süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Magevesi moodustab kõigest 3 protsenti kogu maailma veest. Seega on selle hoolikas kasutamine mõistlik – nii rahaliselt kui ka keskkonna seisukohast. Õnneks suudavad tänapäeva tooted sinu eest ise vett säästa.

Tänapäeva nõudepesumasinatel ja pesumasinatel on tavaliselt olemas ökorežiim, mis on väga vee- ja energiasäästlik. Tegelikult kulub nõudepesumasinal selles režiimis vähem vett kui siis, kui teed seda kõike käsitsi.

Tavalises kodus on võimalik iga päev suurel hulgal vett säästa, näiteks kraani kinni keerates, kui parasjagu hambaid harjad või pestes salatit kausis, mitte voolava vee all. Seejärel võid kokkuhoitud vee oma toataimedele joogiks anda. Ja kui sa ootad, et dušivesi soojeneks, saad sa neile samuti jahedat vett koguda.